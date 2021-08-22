Fenerbahçe-Antalyaspor maçında penaltı var mıydı? Erman Toroğlu'ndan flaş Fırat Aydınus sözleri "Eğer çağırsaydı..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında Fenerbahçeli defans oyuncusu Attila Szlai'nin girdiği bir pozisyonda rakip takım penaltı bekledi. Fakat VAR incelemesi sonucu penaltı kararı çıkmadı.

A Spor ekranlarında pozisyonları değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, VAR hakemi Fırat Aydınus'un maçın hakemi Halil Umut Meler'i çağırması halinde penaltı kararı çıkacağını ifade etti.

"GELMEYİN BİZ BIRAKIYORUZ"

Toroğlu, "Maçın sonuna kadar izledim. Antalya maçı bıraktı. Topu kaleciye verdiler, Fenerbahçeli futbolculara da "Gelmeyin biz bırakıyoruz" dediler"

HAKEMİ ÇAĞIRSA GOL İPTAL OLACAK



Toroğlu ayrıca penaltı pozisyonuyla ilgili olarak," Fırat Aydınus 5 dakika hakemi çağırayım mı çağırmayayım mı diye düşündü. Zorlanıyor yukarıda biliyorum. Hakemi çağırsa gol iptal olacak ve Antalyaspor penaltı kullanacak. Düşünülecek pozisyon değil. Ardından maç bitti. Antalya da sahadan çekildi zaten" şeklinde konuştu.