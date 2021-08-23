Müjde Falcao gidiyor

Galatasaray'da yüksek maaşı ve yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı. Falcao'nun eşi Lorelei Taron'nun sosyal medyadan yaptığı "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao" paylaşımı dikkat çekti. Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, bu paylaşımı Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmak üzere olduğu şeklinde yorumladı. Kolombiyalı golcüye Güney Amerika takımlarından ve ABD liglerinden teklifler olmasına rağmen Falcao bu tekliflere olumlu cevap vermemişti. Falcao, daha önceden de Arap kulüplerinden gelen tekliflere de kapılarını kapatmıştı. Falcao'nun teklifine olumlu cevap verdiğıi kulübün ABD takımı olmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor. Kolombiyalı yıldızın ayrılması durumunda Galatasaray'ın maaşının bir kısmını yüklenip yüklenmeyeceği ya da sözleşme feshi için para verip vermeyeceği belirsiz.