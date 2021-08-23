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    • Spor
    • 23.08.2021 20:11
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    • 23.08.2021 20:11
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    Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane ismi Alec de Souza, dün akşam oyuna sonradan giren ve yaptığı asist ile Fenerbahçe'nin kazanmasında en önemli pay sahiplerinden olan 16 yaşındaki Arda Güler ile ilgili bir paylaşım yaptı.

    Fenerbahçe’nin efsanesinden Arda Güler paylaşımı

    Helsinki karşısında ilk resmi maçına çıkan, dün oynanan Antalyaspor maçında ise asist yaparak tarihe geçen Arda Güler'e, sarı lacivertlilerin efsanesi Alex'ten tebrik geldi.

    Sosyal medya hesabından Arda'ya Fenerbahçe kariyerinde başarı dileyen Alex, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın birçok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum." ifadelerine kullandı.

    FENERBAHÇE İLE TARİHE GEÇTİ
    Sarı-lacivertlilerde 89. dakikada topla buluşan Arda Güler yerde kaldı ancak top Zajc'ın önüne doğru gitti.

    Zajc, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 1-0'a geldi.

    Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı tarih olan 2010-11'den bu yana bir Süper Lig maçında asist yapan en genç oyuncu oldu (16 yaş 178 gün).

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı
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