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    • Spor
    • 23.08.2021 13:44
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    • 23.08.2021 13:44
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    Hayaldi gerçek oldu! Barcelona'nın süper yedeği Trabzonsporlu Yusuf Demir...

    Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Yusuf Demir, İspanya’da adından söz ettirmeye devam ediyor. Barcelona’da Teknik Direktör Ronald Koeman’ın gözüne girmeyi başaran genç yıldız, performansıyla da İspanyol medyasının ilgisini çekmeyi başardı. Haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Hayaldi gerçek oldu! Yusuf Demir...

    Sport Gazetesi'nin haberine göre, İspanyol devi Barcelona'nın teknik direktörü Koeman, Yusuf Demir'i A takımda tutmaya devam edecek. 18 yaşındaki Yusuf, Koeman tarafından 'süper yedek' olarak görülüyor…

    Sezon öncesi hazırlık kampında adından söz ettiren Yusuf Demir, resmi maçlardaki performansıyla A Takım kadrosunda kalmayı başarmıştı.

    Barcelona'da süre almayı başaran genç yıldız son olarak A.Bilbao maçında sonradan oyuna girdi ve futboluyla alkış topladı.

    Küçüklüğünden beri Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Barcelona'da oynamak istediğini dile getiren Yusuf Demir hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

    Trabzonsporlu bir ailenin çocuğu olan Yusuf başarı merdivenlerini hızla çıkarak Barça'nın önemli rotasyon oyuncusu olmayı başardı.

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