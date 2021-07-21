Süper Türk Yusuf Demir Barça’da döktürüyor: Olağanüstü performans

İspanya Ligi'nin devi Barcelona geçtiğimiz günlerde, Türk yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı. Barça'ya imza atan genç yetenek sergilediği performansla hocasını da etkilemeyi başardı. Katalan ekibinin yeni transferi şimdiden derin bir iz bırakacağının sinyallerini verdi.
KOEMAN VE EKİBİNİN GÖZÜNE GİRMEYİ BAŞARDI
Kulübe yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir, idmanlardaki sansasyonel performansıyla teknik direktör Koeman ve ekibinin gözüne girmeyi başardı.
OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS
Gabriel Sans imzalı haberde, Yusuf Demir'in yeteneklerine vurgu yapılırken antrenmanlarda gösterdiği olağanüstü performansa da ayrı parantez açıldı.