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    • 21.07.2021 12:20
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    Süper Türk Yusuf Demir Barça’da döktürüyor: Olağanüstü performans

    İspanya Ligi’nin devi Barcelona geçtiğimiz günlerde, Türk yıldız Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Avusturya Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında forma giyen genç yetenek 1 kez de milli takımda görev aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Süper Türk Barça’da döktürüyor

    İspanya Ligi'nin devi Barcelona geçtiğimiz günlerde, Türk yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı. Barça'ya imza atan genç yetenek sergilediği performansla hocasını da etkilemeyi başardı. Katalan ekibinin yeni transferi şimdiden derin bir iz bırakacağının sinyallerini verdi.



    KOEMAN VE EKİBİNİN GÖZÜNE GİRMEYİ BAŞARDI
    Kulübe yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir, idmanlardaki sansasyonel performansıyla teknik direktör Koeman ve ekibinin gözüne girmeyi başardı.



    OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS
    Gabriel Sans imzalı haberde, Yusuf Demir'in yeteneklerine vurgu yapılırken antrenmanlarda gösterdiği olağanüstü performansa da ayrı parantez açıldı.


        Ayrıca genç yıldızın Barcelona gibi büyük bir takıma transfer olmasına rağmen kısa süre içinde uyum sorununu üzerinden attığını ve tam kapasite ile çalışmalara odaklandığı belirtildi.


        A MİLLİ TAKIM'A ALINABİLİR
        Avusturya Ligi ekibi Rapid Wien'den satın alma opsiyonlu olarak kiralanan 18 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
        Barcelona B takımına transfer edilen Yusuf Demir'in performansını devam ettirmesi durumunda A Takım'a alınması da söz konusu…


        Avusturya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen genç yetenek 1 kez de milli takımda görev aldı.

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