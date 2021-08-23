Bordo-Mavililier 2 yıldızının sözleşmesini uzatacak: Sırada Nwakaeme ve Yusuf Sarı var

Trabzonspor öncelikle dış transfer çalışmalarını sonuçlandırmak ve ardından iç transfer çalışmalarına geçmek istiyor. Trabzonspor'un iç transferde önceliğinin Nwakaeme ve Yusuf Sarı ile görüşmek olduğu daha sonra sırasıyla sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan tüm futbolcularla masaya oturulacağı ifade edildi.

Nwakaeme daha önce yaptığı açıklamada yönetim kurulunun kendisiyle görüşmek istediği anda sözleşmesi uzatmak için hazır olduğunu dile getirmişti. İki oyuncuyla milli maç arası sonrası görüşülecek.