Bayrağımız bu kez de en yüksekte olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DIAGNE: HEPİNİZ AŞI OLUN!

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Mbaye Diagne sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri çekiyor. Senegalli yıldız dün Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına, "Dostlarım, geleceğimizin daha güzel olması için hepinize aşı olmayı öneriyorum" ifadesini kullandı. Mbaye Diagne'nin bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar çok büyük bir destek verdi.