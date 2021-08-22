Bayrağımız bu kez de en yüksekte olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu çatısı altındaki paralimpik milli sporcularımız, Tokyo'da gerçekleştirilecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. 10 disiplinde 26'sı kadın, 31'i erkek, toplam 57 ay-yıldızlı sporcumuz, ülkemizi temsil edecek. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Sporcularımızın, Ay-Yıldızlı bayrağımızı yine en yüksekte dalgalandıracağına inanıyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Kesintisiz desteğimiz devam edecek" diye konuştu.
AZAROVI İÇİN KIRAN KIRANA
Trabzonspor, Gürcistan milli takımında da forma giyen 2002 doğumlu solbek oyuncusu Irakli Azarovi için oldukça ısrarlı. Bordo- Mavililer, Dinamo Batumi ile pazarlıklarını sürdürürken, rakamın istenen düzeye gelmesine çalışılıyor.
EYÜP GÜMBÜR GÜMBÜR
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ikinci hafta maçında sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi böylelikle ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Eyüpspor 13. dakikada Taşkın İlter ile 1-0 öne geçti. Mehmet Dingil'in 25. dakikada kendi kalesine golüyle skor 2-0'a geldi. Eze, 31. dakikada farkı bire indirse de bu gol Keçiörengücü'ne yetmedi.