Bayrağımız bu kez de en yüksekte olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ERDEM CAN: AVRUPA'YA DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

F.Bahçe Beko ile yollarını ayıran ve NBA ekibi Utah Jazz ile anlaşan Erdem Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Can, "Hedefim, daha güçlü bir şekilde Avrupa'ya başantrenör olarak dönmek. Kupalar kazanmak" ifadelerini kullandı.