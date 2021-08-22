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    Bayrağımız bu kez de en yüksekte olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu çatısı altındaki paralimpik milli sporcularımız, Tokyo'da gerçekleştirilecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. 10 disiplinde 26'sı kadın, 31'i erkek, toplam 57 ay-yıldızlı sporcumuz, ülkemizi temsil edecek. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Sporcularımızın, Ay-Yıldızlı bayrağımızı yine en yüksekte dalgalandıracağına inanıyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Kesintisiz desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

    Bayrağımız bu kez de en yüksekte olacak

    Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu çatısı altındaki paralimpik milli sporcularımız, Tokyo'da gerçekleştirilecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. 10 disiplinde 26'sı kadın, 31'i erkek, toplam 57 ay-yıldızlı sporcumuz, ülkemizi temsil edecek. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Sporcularımızın, Ay-Yıldızlı bayrağımızı yine en yüksekte dalgalandıracağına inanıyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Kesintisiz desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

    AZAROVI İÇİN KIRAN KIRANA
    Trabzonspor, Gürcistan milli takımında da forma giyen 2002 doğumlu solbek oyuncusu Irakli Azarovi için oldukça ısrarlı. Bordo- Mavililer, Dinamo Batumi ile pazarlıklarını sürdürürken, rakamın istenen düzeye gelmesine çalışılıyor.

    EYÜP GÜMBÜR GÜMBÜR
    TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ikinci hafta maçında sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi böylelikle ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Eyüpspor 13. dakikada Taşkın İlter ile 1-0 öne geçti. Mehmet Dingil'in 25. dakikada kendi kalesine golüyle skor 2-0'a geldi. Eze, 31. dakikada farkı bire indirse de bu gol Keçiörengücü'ne yetmedi.

        CRİSTİANO RONALDO TAKIMDAN AYRILMAYACAK
        Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'nun geleceği ile ilgili konuştu. Allegri, "Cristiano Ronaldo iyi antrenman yapıyor ve iyi durumda. Antrenmanda bana takımda kalacağını söyledi. Ayrılık olmayacak. Ben de ona dinlenmesi için izin verdim" açıklamalarında bulundu.

        FİLENİN SULTANLARI İSVEÇ İLE KARŞILAŞACAK
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bugün İsveç ile karşılaşacak. Romanya'daki maç, saat 17.30'da başlayacak. Maç, TRT Spor'dan yayımlanacak.

        MİLAN FLORENZİ'Yİ 1 YILLIĞINA KİRALADI!
        Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Serie A ekibi Milan son olarak Roma'dan Alessandro Florenzi'yi 1 sezonluğuna kiraladı. 30 yaşındaki sağ bek Milan'da 25 numaralı formayı giyecek. Milano ekibi, Tomori, Maignan, Tonali ve Fode Ballo-Toure'yi transfer etmişti.

            DIAGNE: HEPİNİZ AŞI OLUN!
            Sezona             çok iyi bir başlangıç yapan Mbaye Diagne sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri çekiyor. Senegalli yıldız dün Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına, "Dostlarım, geleceğimizin daha güzel olması için hepinize aşı olmayı öneriyorum" ifadesini kullandı. Mbaye Diagne'nin bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar çok büyük bir destek verdi.

            CİMBOM KAFA GOLÜNÜ UNUTTU
            Galatasaray'ın golcüleri Mostafa Mohamed, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ile ilgili çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Süper Lig'de bugüne kadar Sarı-Kırmızılı formayla 81 maça çıkan 3 forvet 47 gole imzasını attı. Ancak Diagne, Falcao ve Mohamed'nin attığı kafa golü sayısı sadece 1'de kaldı.

            OZORNWAFOR GİTTİ, NELSSON GELİYOR!
            Takımda düşünülmeyen isimlerden Valentine Ozornwafor, Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi'ye 1 yıllığına kiralandı. Bu hamle sonrası yabancı sayısını 13'e çeken Galatasaray yeni transfer Victor Nelsson'un lisansını çıkaracak. Fiziki olarak hazır durumdaki Danimarkalı stoperin yarınki Hatayspor maçında Fatih Terim tarafından ilk 11'de görevlendirilmesi bekleniyor.

                EKSİK FENER ANTALYA ÖNÜNDE
                F.Bahçe                , Süper Lig'in 2. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan, Novak ve İrfan Can forma giyemeyecek.

                ERDEM CAN: AVRUPA'YA DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM
                F.Bahçe Beko ile yollarını ayıran ve NBA ekibi Utah Jazz ile anlaşan Erdem Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Can, "Hedefim, daha güçlü bir şekilde Avrupa'ya başantrenör olarak dönmek. Kupalar kazanmak" ifadelerini kullandı.

                KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE-YENİ MALATYA
                Süper Lig'de bugün F.Bahçe-Antalya maçı dışında iki maç daha oynanacak. Saat 19.15'te Konya ile Başakşehir mücadele edecek. Saat 21.45'te ise Göztepe ile Y.Malatya kozlarını paylaşacak.

                    BURAK YILMAZ VE DELORT'U TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM
                    Fransa Ligi ekiplerinden Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ve Montpellier'in oyuncusu Andy Delort'ı takımında istediğini bildirdi. Gartier geçen sezon Lille'i şampiyon yapmıştı.

                    KEITA BALDE İDDİASI!
                    İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre F.Bahçe, Monaco formasını giyen Keita Balde ile ilgileniyor. Di Marzio, Senegalli forvetin Fransız kulübünden ayrılma kararı aldığını ve transfer için 3 kulübün devrede olduğunu belirtti. Haberde, bu kulüplerin F.Bahçe ile birlikte Valencia ve Watford olduğu ifade edildi.

                    MAME THİAM KAYSERİ'DE
                    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçeli Mame Thiam ile anlaştıklarını açıkladı. Gözbaşı, "Thiam çarşamba günü aramızda olacak" dedi. Ayrıca Steven Caulker'ın da Kayseri'ye imza atması bekleniyor.

                        RİZE&GÜMRÜK KARDEŞÇE
                        Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi bu sonucun ardından ligdeki ilk puanını alırken, Karagümrük ise puanını 4'e çıkardı.

                        PAŞA GİRESUN'U İKİ GOLLE AVLADI
                        Kasımpaşa, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Lacivert-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Jörgensen ve 90+2'de Umut Bozok kaydetti. Bu sonuçla Kasımpaşa bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Giresun ise 2. maçını da kaybetti.

                        ALANYA 9 KİŞİ KALDI ALTAY FARKLI KAZANDI
                        Süper Lig'in yeni ekibi Altay, ikinci hafta maçında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti ve ikide iki yaptı. Altay'a maçta galibiyeti getiren golleri 27'te Thiam, 32'de Rodriguez, 49'da Pinares ve 85'te Rayan kaydetti. Alanya'nın golünü ise Diedhiou attı. Akdeniz ekibinde 23. dakikada Efecan Karaca, 76'da Diedhiou kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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                        Haberler Spor Bayrağımız bu kez de en yüksekte olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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