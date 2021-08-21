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    • Spor
    • 21.08.2021 16:40
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    • 21.08.2021 16:41
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    Son dakika: Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı

    Son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, Valentin James Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekiplerinden Royal Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.

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    Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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