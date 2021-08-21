Son dakika: Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı

Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.





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