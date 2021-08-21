Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.08.2021 17:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2021 17:03
    ABONE OL

    Leeds United - Everton A Spor canlı yayın| Premier Lig maçı şifresiz canlı izle

    İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United sahasında Everton'ı ağırlıyor. İlk hafta Manchester United'a 5-1 yenilen Leeds United, Southampton'ı 3-1'le geçen Everton'ı konuk ediyor. Leeds United Everton maçı Aspor ve aspor.com.tr üzerinden canlı yayınla izleyiciyle buluşuyor. Tüm detayları ve karşılaşmanın canlı yayını haberimizde. Leeds United - Everton maçını şifresiz olarak canlı yayınla haberimizden izleyebilirsiniz.

    CANLI | Leeds United - Everton

    İngiltere Premier Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Premier Lig'in 2.haftasında Bielsa yönetimindeki Leeds United, Benitez'in takımı Everton ile karşılaşacak. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz..

    ASpor CANLI YAYIN

    LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI A SPOR'DA
    Dev heyecan Leeds United-Everton maçıyla start alacak. Manchester United'a deplasmanda 5-1 boyun eğen Marcelo Bielsa'nın ekibi, Southampton'ı 3-1'lik skorla geçen Everton'ı konuk ediyor.

    PREMIER LİG'İN TÜM ÖZETLERİ DE A SPOR'DA OLACAK!
    Bu hafta Leeds United-Everton maçını A Spor'dan canlı izleyebilecek futbolseverler, İngiltere Premier Lig'in tüm özetlerini de yine A Spor'da izleyebilecek.

    KARŞILAŞMANIN CANLI SKORU İÇİN TIKLAYIN

    LEEDS UNITED-EVERTON İLK 11'LER

    Leeds United: Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford.

    Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucouré, Gray, Richarlison, Iwobi, Calvert-Lewin.

    LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Leeds United-Everton arasında oynanacak maç saat 17.00'de başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Heybeliada’da orman yangın
    Haberler Spor Leeds United - Everton A Spor canlı yayın| Premier Lig maçı şifresiz canlı izle
        SON DAKİKA