Leeds United - Everton A Spor canlı yayın| Premier Lig maçı şifresiz canlı izle

İngiltere Premier Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Premier Lig'in 2.haftasında Bielsa yönetimindeki Leeds United, Benitez'in takımı Everton ile karşılaşacak. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz..

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LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI A SPOR'DA

Dev heyecan Leeds United-Everton maçıyla start alacak. Manchester United'a deplasmanda 5-1 boyun eğen Marcelo Bielsa'nın ekibi, Southampton'ı 3-1'lik skorla geçen Everton'ı konuk ediyor.

PREMIER LİG'İN TÜM ÖZETLERİ DE A SPOR'DA OLACAK!

Bu hafta Leeds United-Everton maçını A Spor'dan canlı izleyebilecek futbolseverler, İngiltere Premier Lig'in tüm özetlerini de yine A Spor'da izleyebilecek.

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LEEDS UNITED-EVERTON İLK 11'LER

Leeds United: Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford.

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucouré, Gray, Richarlison, Iwobi, Calvert-Lewin.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United-Everton arasında oynanacak maç saat 17.00'de başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.