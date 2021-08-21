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    • 21.08.2021 17:49
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    Kartal'a Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

    Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro dışında bıraktığı Sırp orta saha Adem Ljajic’e talip çıktı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Kartal’a Ljajic müjdesi!

    Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışında bıraktığı Sırp orta saha Adem Ljajic'e talip çıktı.

    Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre İtalyan Ligi ekiplerinden Sampdoria, Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira transferi sonrasında artan harcama limitleri nedeniyle Ljajic'ten kurtulmak istiyor.

    SAMPDORIA İSTİYOR
    Siyah-Beyazlı Yönetimin Sampdoria'ya Adem Ljajic transferi için kolaylık sağlaması bekleniyor.

    Beşiktaş'a transfer olduktan sonra istikrarsız futboluyla gözden düşen Sırp oyuncu, yeni sezonda da takımda düşünülmüyor.

        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kartal, tecrübeli oyuncunun transferi için 2019 yılında Torino'ya 6.5 milyon Euro ödeme yapmıştı.

        Siyah-Beyazlılar'da en çok kazanan oyunculardan olan Adem Lajaic'in yıllık kazancı 3.5 milyon Euro. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig kariyerinde 73 karşılaşmada 16 gol atarken 22 de asiste imza attı.

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