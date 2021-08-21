Kartal'a Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışında bıraktığı Sırp orta saha Adem Ljajic'e talip çıktı.
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre İtalyan Ligi ekiplerinden Sampdoria, Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira transferi sonrasında artan harcama limitleri nedeniyle Ljajic'ten kurtulmak istiyor.
SAMPDORIA İSTİYOR
Siyah-Beyazlı Yönetimin Sampdoria'ya Adem Ljajic transferi için kolaylık sağlaması bekleniyor.
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra istikrarsız futboluyla gözden düşen Sırp oyuncu, yeni sezonda da takımda düşünülmüyor.