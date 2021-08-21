Kartal'a Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kartal, tecrübeli oyuncunun transferi için 2019 yılında Torino'ya 6.5 milyon Euro ödeme yapmıştı.

Siyah-Beyazlılar'da en çok kazanan oyunculardan olan Adem Lajaic'in yıllık kazancı 3.5 milyon Euro. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig kariyerinde 73 karşılaşmada 16 gol atarken 22 de asiste imza attı.