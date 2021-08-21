Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'ya sıkı markaj!

Muhammed Gümüşkaya'nın Antalyaspor maçında görev alması bekleniyor. Genç yıldızı yakından izlemek için Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutlarının Antalyaspor maçına akreditasyon yaptırdıkları öğrenildi.
Genç Muhammed'i ünlü scoutların izleyeceği ve sonrasında raporlarını kulüplerine ileteceği bildirildi. Fenerbahçe'de sakatların fazlalıkları nedeniyle Muhammed'in 11'de başlama ihtimali yüksek…
20 yaşındaki futbolcu, Helsinki maçında attığı golden sonra armayı öpmeye çalışmış ve hareketi dünya medyasında da yer bulmuştu. Genç yıldız, Fenerbahçe'den 50 bin Euro kazanıyor.