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    • 21.08.2021 18:05
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    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'ya sıkı markaj!

    Fenerbahçe’nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya UEFA Avrupa Ligi’ndeki HJK Helsinki maçında oynadığı futbolla büyük beğeni kazanmıştı. 20 yaşındaki yıldızın performansı ve attığı gol Avrupa’da da geniş yankı uyandırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Muhammed’e sıkı markaj!

    Muhammed Gümüşkaya'nın Antalyaspor maçında görev alması bekleniyor. Genç yıldızı yakından izlemek için Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutlarının Antalyaspor maçına akreditasyon yaptırdıkları öğrenildi.

    Genç Muhammed'i ünlü scoutların izleyeceği ve sonrasında raporlarını kulüplerine ileteceği bildirildi. Fenerbahçe'de sakatların fazlalıkları nedeniyle Muhammed'in 11'de başlama ihtimali yüksek…

    20 yaşındaki futbolcu, Helsinki maçında attığı golden sonra armayı öpmeye çalışmış ve hareketi dünya medyasında da yer bulmuştu. Genç yıldız, Fenerbahçe'den 50 bin Euro kazanıyor.
        Cumhuriyet ve Birgün’den skandal haber
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'ya sıkı markaj!
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