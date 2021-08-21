Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.08.2021 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2021 12:13
    ABONE OL

    Galatasaray'da 4 isim topun ağzında: 11'de forma giymeleri zor

    Galatasaray'da lig ve yoğun maç takvimini düşünerek Danimarka'da farklı isimleri oynatan teknik direktör Fatih Terim'in, 4 futbolcuyu ana plana dahil etmeyeceği belirtildi.

    Cimbom’da 4 isim topun ağzında!

    Teknik Direktör Fatih Terim, ligdeki Hatay maçını da düşünerek Danimarka'da rotasyona gitmişti, takımın yarısına yakınını değiştirerek onların da kendilerini gösterebilmesi için fırsat vermişti. Ancak Danimarka deplasmanında yer alan bu isimler buldukları şansı iyi kullanamadı.


    BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
    Sarı-kırmızılılarda başta Mustafa Muhammed olmak üzere, Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimler, performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.



    FORMA GİYMELERİ ZOR
    Bu futbolcuların kısa süre içinde on birde forma giymeleri zor görünüyor.



        Lig ve yoğun maç takvimini düşünerek Danimarka'da farklı isimleri oynatan teknik direktör Fatih Terim'in, sahadaki futbollarından memnun kalmadığı bu isimlere kısa süre içinde ana plana dahil etmeyeceği belirtildi.



        Terim, savunmaya yapacağı dokunuş için Nelsson'un da lisansının çıkarılmasını bekliyor. Milliyet'in haberine göre bunun gerçekleşmesi için yabancılardan birini kiralayıp ya da satmak zorunda olan Aslan, bu çıkmazdan kurtulmanın çarelerini arayacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yoğun bakımdaki hastaların tamamı aşısız
        Haberler Spor Galatasaray'da 4 isim topun ağzında: 11'de forma giymeleri zor
            SON DAKİKA