Galatasaray'da 4 isim topun ağzında: 11'de forma giymeleri zor





Terim, savunmaya yapacağı dokunuş için Nelsson'un da lisansının çıkarılmasını bekliyor. Milliyet'in haberine göre bunun gerçekleşmesi için yabancılardan birini kiralayıp ya da satmak zorunda olan Aslan, bu çıkmazdan kurtulmanın çarelerini arayacak.

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