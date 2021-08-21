Galatasaray'da 4 isim topun ağzında: 11'de forma giymeleri zor

Teknik Direktör Fatih Terim, ligdeki Hatay maçını da düşünerek Danimarka'da rotasyona gitmişti, takımın yarısına yakınını değiştirerek onların da kendilerini gösterebilmesi için fırsat vermişti. Ancak Danimarka deplasmanında yer alan bu isimler buldukları şansı iyi kullanamadı.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Sarı-kırmızılılarda başta Mustafa Muhammed olmak üzere, Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimler, performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
FORMA GİYMELERİ ZOR
Bu futbolcuların kısa süre içinde on birde forma giymeleri zor görünüyor.