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    • Spor
    • 21.08.2021 08:00
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    • 21.08.2021 08:00
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    İngiltere Premier Lig maçları A Spor'da!

    Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig'den her cumartesi 17.00'de bir maç naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca Premier Lig'de tüm maçların özetleri de yine A Spor'da olacak…

    Premier Lig A Spor’da! Şölen bugün başlıyor

    Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen ve yüz milyonlarca Euro'luk yıldızları ile göz kamaştıran Premier Lig'den her cumartesi 17.00'de bir maç naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan naklen yayınlanacak.


    LEEDS UNİTED-EVERTON MAÇI İLE BAŞLIYOR
    Şölen bugün Leeds United-Everton maçı ile başlıyor. Futbolseverler gelecek haftalarda da Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Lukaku ve milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ile Premier Lig'in yolunu tutan Ozan Tufan'ı izleyebilecekler.

    ÖZETLERİ DE A SPOR'DA OLACAK
    Ayrıca Premier Lig'de tüm maçların özetleri de yine A Spor'da olacak…

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    Haberler Spor İngiltere Premier Lig maçları A Spor'da!
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