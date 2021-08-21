İngiltere Premier Lig maçları A Spor'da!

Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen ve yüz milyonlarca Euro'luk yıldızları ile göz kamaştıran Premier Lig'den her cumartesi 17.00'de bir maç naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan naklen yayınlanacak.



LEEDS UNİTED-EVERTON MAÇI İLE BAŞLIYOR

Şölen bugün Leeds United-Everton maçı ile başlıyor. Futbolseverler gelecek haftalarda da Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Lukaku ve milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ile Premier Lig'in yolunu tutan Ozan Tufan'ı izleyebilecekler.



ÖZETLERİ DE A SPOR'DA OLACAK

Ayrıca Premier Lig'de tüm maçların özetleri de yine A Spor'da olacak…