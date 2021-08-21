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    Filenin Sultanları dolu dizgin! Milliler Ukrayna engelini rahat geçti

    Filenin Sultanları bıraktığı yerden devam ediyor... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda Ukrayna’yı set vermeden geçti. Filenin Sultanları 2. maçından da zaferle ayrıldı.

    Filenin Sultanları dolu dizgin!

    Filenin Sultanları bıraktığı yerden devam ediyor... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette kaptan Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi. Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı. Takımımızın en skorer ismi 17 sayı atan Eda Erdem Dündar olurken onu 16 sayıyla Ebrar Karakurt takip etti. Filenin Sultanları, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ikide iki yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak.

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