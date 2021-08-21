Fenerbahçe’ye Caulker’dan ağır fatura!

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın takımın başına geçmeden kısa bir süre önce transfer ettiği Steven Caulker'ı renklerine bağladığına bin pişman oldu.
YÖNETİM ELİNİ CEBİNE ATACAK
Pereira'nın Caulker'ı takımda istememesi üzerine İngiliz stoperden takım bulmasını isteyen Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki stoperin istediği teklifleri alamaması üzerine çareyi elini cebine atmakta buldu.
KAZANCININ TAMAMINI İSTİYOR
Son olarak Caulker'a Süper Lig ekibi Kayserispor'un kiralamak istediği Sarı-Kırmızılılar'ın İngiliz oyuncuya senelik 600 bin Euro önerdiği ortaya çıktı.
Caulker'ın ise Fenerbahçe'den senelik kazancı olan 1 milyon 300 bin Euro'nun tamamını istediği, bunun üzerine Sarı-Lacivertli yönetimin kalan 700 bin Euro'luk rakamı ödemeyi kabul ettiği ve tarafların anlaştığı öğrenildi.