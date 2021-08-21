Fenerbahçe’ye Caulker’dan ağır fatura!

Şu ana kadar hiçbir maçta faydalanmadığı Caulker için bu sezon 700 bin Euro (7 milyon TL) maaş ödemesi yapacak Fenerbahçe, oyuncuya 1 milyon Euro (10 milyon TL) da imza parası ödemişti. Böylelikle Caulker'ın Fenerbahçe'ye maliyeti 1 yıl için 17 milyon TL'ye patlamış olacak.

İngiliz savunmacının, Sarı-Lacivertliler ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.