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    • 21.08.2021 18:03
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    Fenerbahçe’ye Caulker’dan ağır fatura!

    Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın takımda istemediği yeni transferlerden Steven Caulker, Süper Lig ekibi Kayserispor ile anlaştı. 1 Temmuz’da Sarı-Lacivertliler’e imza atan ve Fenerbahçe formasıyla resmi bir maça dahi çıkmayan İngiliz stoper, kulübe yüklü bir fatura çıkardı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye Caulker’dan ağır fatura!

    Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın takımın başına geçmeden kısa bir süre önce transfer ettiği Steven Caulker'ı renklerine bağladığına bin pişman oldu.

    YÖNETİM ELİNİ CEBİNE ATACAK
    Pereira'nın Caulker'ı takımda istememesi üzerine İngiliz stoperden takım bulmasını isteyen Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki stoperin istediği teklifleri alamaması üzerine çareyi elini cebine atmakta buldu.

    KAZANCININ TAMAMINI İSTİYOR
    Son olarak Caulker'a Süper Lig ekibi Kayserispor'un kiralamak istediği Sarı-Kırmızılılar'ın İngiliz oyuncuya senelik 600 bin Euro önerdiği ortaya çıktı.

    Caulker'ın ise Fenerbahçe'den senelik kazancı olan 1 milyon 300 bin Euro'nun tamamını istediği, bunun üzerine Sarı-Lacivertli yönetimin kalan 700 bin Euro'luk rakamı ödemeyi kabul ettiği ve tarafların anlaştığı öğrenildi.

        Şu ana kadar hiçbir maçta faydalanmadığı Caulker için bu sezon 700 bin Euro (7 milyon TL) maaş ödemesi yapacak Fenerbahçe, oyuncuya 1 milyon Euro (10 milyon TL) da imza parası ödemişti. Böylelikle Caulker'ın Fenerbahçe'ye maliyeti 1 yıl için 17 milyon TL'ye patlamış olacak.

        İngiliz savunmacının, Sarı-Lacivertliler ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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