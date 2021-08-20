Türkiye'yi UEFA'da bekleyen büyük tehlike! Yine sınıfta kaldık

Avrupa Kupaları'nda mücadele eden takımlarımızdan sadece 1'i sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'la 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadık.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise aynı kupada Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Konferans Ligi play-off'larında ise Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1, Sivasspor ise Kopenhag'a 2-1 kaybetti.
Ülke puanı sıralamasında ise gerilere düştük. İskoçya, Sırbistan, Çekya ve Güney Kıbrıs'a geçildik.
Güncel UEFA ülke puanları
15.Hırvatistan: 24.275
16.G.Kıbrıs: 23.875
17.Çekya: 22.800
18.Türkiye: 22.700
19.Norveç: 22.250