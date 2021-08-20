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    • Spor
    • 20.08.2021 12:10
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    • 20.08.2021 12:10
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    Türkiye'yi UEFA'da bekleyen büyük tehlike! Yine sınıfta kaldık

    Avrupa Kupaları'nda dün akşam sahaya çıkan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor dörtlüsünden sadece biri sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla beraber Türkiye ülke puan sıralamasında İskoçya, Sırbistan, Çekya ve Güney Kıbrıs'ın gerisine düştü.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Türkiye’yi UEFA’da bekleyen büyük tehlike

    Avrupa Kupaları'nda mücadele eden takımlarımızdan sadece 1'i sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'la 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadık.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise aynı kupada Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Konferans Ligi play-off'larında ise Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1, Sivasspor ise Kopenhag'a 2-1 kaybetti.

    Ülke puanı sıralamasında ise gerilere düştük. İskoçya, Sırbistan, Çekya ve Güney Kıbrıs'a geçildik.

    Güncel UEFA ülke puanları
    15.Hırvatistan: 24.275
    16.G.Kıbrıs: 23.875
    17.Çekya: 22.800
    18.Türkiye: 22.700
    19.Norveç: 22.250
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        Haberler Spor Türkiye'yi UEFA'da bekleyen büyük tehlike! Yine sınıfta kaldık
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