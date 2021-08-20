Türkiye'yi UEFA'da bekleyen büyük tehlike! Yine sınıfta kaldık

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise aynı kupada Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Konferans Ligi play-off'larında ise Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1, Sivasspor ise Kopenhag'a 2-1 kaybetti.