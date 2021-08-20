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    • 20.08.2021 11:58
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    • 20.08.2021 11:58
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    Galatasaray'da şoke eden eylül gerçeği! Fatih Terim transfer sinyali verdi ama...

    Randers ile UEFA Avrupa Ligi play off maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray'da oynanan kötü futbola taraftarlar yine tepki gösterdi. Fatih Terim ise maç sonu açıklamasında transfer mesajı vererek eylül ayını işaret etti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da şoke eden eylül gerçeği

    UEFA Avrupa Ligi'nde Randers deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray yine kötü futboluyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Teknik direktör Fatih Terim ise karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada transfer mesajı verdi ve eylül ayını işaret etti.



    Tecrübeli hoca, Avrupa'nın büyük liglerinde transferin 1 Eylül'de biteceğini hatırlattı ve Süper Lig'de transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar takviye yapacaklarını söyledi.



    Ancak Galatasaray yönetimi ve Terim'in atladığı çok kritik bir detay dikkat çekiyor. Süper Lig'de takımların 8 Eylül'e kadar transfer yapabildiği doğru. Ama UEFA'ya kadroların en geç 2 Eylül tarihinde bildirilmesi gerekiyor.



        Sarı-Kırmızılılar, Randers'ı elerse Avrupa Ligi'nde, eğer elenirse de Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. Bu durumda Galatasaray'ın 2 Eylül sonrasında yapacağı transferler Avrupa maçlarında forma giyemeyecek ve sadece Süper Lig'de oynayacak.



        Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle yabancı futbolcu transferini en geç 2 Eylül gecesine kadar bitirip UEFA'ya listeyi göndermesi gerekiyor. Yönetimin kalan kısa süre içinde gerekli takviyeleri yapıp yapamayacağı merak konusu.

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