Galatasaray'da şoke eden eylül gerçeği! Fatih Terim transfer sinyali verdi ama...





Ancak Galatasaray yönetimi ve Terim'in atladığı çok kritik bir detay dikkat çekiyor. Süper Lig'de takımların 8 Eylül'e kadar transfer yapabildiği doğru. Ama UEFA'ya kadroların en geç 2 Eylül tarihinde bildirilmesi gerekiyor.