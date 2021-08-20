Galatasaray'da şoke eden eylül gerçeği! Fatih Terim transfer sinyali verdi ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde Randers deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray yine kötü futboluyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Teknik direktör Fatih Terim ise karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada transfer mesajı verdi ve eylül ayını işaret etti.
Tecrübeli hoca, Avrupa'nın büyük liglerinde transferin 1 Eylül'de biteceğini hatırlattı ve Süper Lig'de transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar takviye yapacaklarını söyledi.
Ancak Galatasaray yönetimi ve Terim'in atladığı çok kritik bir detay dikkat çekiyor. Süper Lig'de takımların 8 Eylül'e kadar transfer yapabildiği doğru. Ama UEFA'ya kadroların en geç 2 Eylül tarihinde bildirilmesi gerekiyor.