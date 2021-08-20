SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Oğulcan Çağlayan açıklaması: Anlaşma ihtimalimiz kalmamıştır

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında sarı kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor ile yaşanan Oğulcan Çağlayan konusunda anlaşmaya eklenmek istenen, "Galatasaray Tahkim Kurulu hakkındaki şikayetini geri çekecek" maddesi nedeniyle masadan kalkıldığını duyuran Elmas, "Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma ihtimalimiz kalmamıştır" dedi. Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza ile ilgili de değerlendirmede bulunan Elmas, "Kulüp içi disiplin talimatımız gereği yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ise Marcao'nun cezaya itiraz edeceğini açıkladı.
BURAK ELMAS: GALATASARAY'I TEHDİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
"Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi ve Rizespor ile kulübümüz arasındaki hukuki durumla Marcao olayı sadece göründüğünden ibaret değil. Galatasaray'a baskı yapılmaya çalışıyor. Farklı bir olaydan verilecek cezayla Galatasaray'ı tehdit etmeye çalışıyorlar. Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bir camia olarak bu konularda Galatasaray'ın duruşunun ne olacağı hakkında bilgiler vereceğiz. Ortada Galatasaray'a diz çöktürme çabası var. Dün akşam gelişen olaylardan sonra biz boyun eğmeyip, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu Galatasaray'ın en önemli davası olmuştur. Gelişmeleri de sürekli paylaşacağız.
Biz Rizespor ile bu konuyu halletmeye çalıştık. Tahir Kıran başkanla görüştük. Çözme seviyesine geldik neredeyse. Rizespor ile Galatasaray'ın hiçbir problemi yok. Oyuncu ve Rizespor arasında bir problem bu ama bir kesim iki kulüp arasında kan davasına çevirmeye çalışıyor. Buradan bir güç devşirmeye çalışıyorlar. Bu baskıyı Rizespor yönetimine yapıyorlar. Onları zor duruma getirmeye çalışıyorlar. Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi kendileriyle. Rezan beyin de söylediği gibi TFF kurullarıyla ilgili gerekli hukuki başvurularımızı yaptık. Rizespor ile de birkaç oyuncumuzu gönderme ve bir miktar da para verme üzerinde anlaşma noktasına geldik. Amacımız iki kulüp arasındaki ilişkileri düzeltmek bir yandan da."
"MARCAO'YA KULÜP İÇİ DİSİPLİN TALİMATIMIZ GEREĞİ YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"
"Giresunspor maçında hiç istemediğimiz bir olay yaşandı. Oyuncumuz Marcao'nun davranışına biz zaten kulüp içi disiplin talimatımız gereği yaptırım uygulayacağız. Kendisi de özür diledi, çok üzgün. Cezası dün açıklandı. Üst sınırdan ceza verildi. Dün bize bir protokol geldi. Perşembe günü 5'e kadar imzalanması istenmiş. Protokol Rizespor'dan geldi. Neden Perşembe 5? Çünkü Marcao'nun cezası açıklanacak. Bu bizim dikkatimizi çekti."
"GALATASARAY, MARCAO'YA VERİLECEK CEZAYLA TEHDİT EDİLMEK İSTENDİ"
"Sözleşmede Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Bu Rizespor'dan bize gelen protokol içeriğinde yer alıyor. Demek ki bu konu Rizespor ile bizim aramızda değil, TFF ve kurulları arasında. Biz de bunu asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. Anlaşma masadan kalktı. Biz de Marcao'ya üst sınır veya yakınından ceza geleceğini anladık. Bunu TFF'de bir yetkiliyle konuştum. Onların da bir kısmı disiplin ve hukuk kurullarının verdiği kararlardan rahatsız. Galatasaray Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edilmek istendi."