SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Oğulcan Çağlayan açıklaması: Anlaşma ihtimalimiz kalmamıştır

BURAK ELMAS: GALATASARAY'I TEHDİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

"Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi ve Rizespor ile kulübümüz arasındaki hukuki durumla Marcao olayı sadece göründüğünden ibaret değil. Galatasaray'a baskı yapılmaya çalışıyor. Farklı bir olaydan verilecek cezayla Galatasaray'ı tehdit etmeye çalışıyorlar. Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bir camia olarak bu konularda Galatasaray'ın duruşunun ne olacağı hakkında bilgiler vereceğiz. Ortada Galatasaray'a diz çöktürme çabası var. Dün akşam gelişen olaylardan sonra biz boyun eğmeyip, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu Galatasaray'ın en önemli davası olmuştur. Gelişmeleri de sürekli paylaşacağız.

Biz Rizespor ile bu konuyu halletmeye çalıştık. Tahir Kıran başkanla görüştük. Çözme seviyesine geldik neredeyse. Rizespor ile Galatasaray'ın hiçbir problemi yok. Oyuncu ve Rizespor arasında bir problem bu ama bir kesim iki kulüp arasında kan davasına çevirmeye çalışıyor. Buradan bir güç devşirmeye çalışıyorlar. Bu baskıyı Rizespor yönetimine yapıyorlar. Onları zor duruma getirmeye çalışıyorlar. Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi kendileriyle. Rezan beyin de söylediği gibi TFF kurullarıyla ilgili gerekli hukuki başvurularımızı yaptık. Rizespor ile de birkaç oyuncumuzu gönderme ve bir miktar da para verme üzerinde anlaşma noktasına geldik. Amacımız iki kulüp arasındaki ilişkileri düzeltmek bir yandan da."