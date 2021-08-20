Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Listesindeki isim imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin orta saha opsiyonları arasında yer alan Andreas Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Manchester Unied'lı futbolcu, sarı lacivertlilerden gelen teklifi reddetti ve Brezilya takımlarından Flamengo'ya transfer olmayı tercih etti.

On numara ve kanat pozisyonlarında forma giyebilen Pereira, PSV altyapısında futbola başlamış ve daha sonra Manchester United, Granada, Lazio gibi takımlarda forma giymişti.

25 yaşındaki futbolcu için resmi transfer açıklamasının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.