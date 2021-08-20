Galatasaray Randers 2. maç ne zaman, hangi gün? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda?

GALATASARAY RANDERS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Randers arasındaki 1-1 sona eren bu karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da oynanacak. Mücadelenini canlı yayıncısı ise henüz belli değil.

İLK MAÇTAN NOTLAR

8'inci dakikada Emre Kılınç'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nün kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Carlgren golü önlemeyi başardı.

14'üncü dakikada kaleci vuruşunu kullanan Muslera'nın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho'nun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.