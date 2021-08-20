Galatasaray Randers 2. maç ne zaman, hangi gün? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda?

Galatasaray Randers rövanş maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Avrupa kupalarında Danimarka ekibi Randers oluyor. Danimarka'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken rövanş maçında tek hedef galibiyet olacak. Galatasaray sahasında alacağı galibiyet sonrası adını gruplara yazdırabilecek.
GALATASARAY RANDERS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Randers arasındaki 1-1 sona eren bu karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da oynanacak. Mücadelenini canlı yayıncısı ise henüz belli değil.
İLK MAÇTAN NOTLAR
8'inci dakikada Emre Kılınç'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nün kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Carlgren golü önlemeyi başardı.
14'üncü dakikada kaleci vuruşunu kullanan Muslera'nın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho'nun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.
26'ncı dakikada Mohamed'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem'in dönerek çektiği şutta Piesinger'den seken top ağlarla buluştu: 0-1.
28'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
49'uncu dakikada Kopplin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hammershoj-Mistrati'nin sert şutunu kaleci Muslera son anda çıkarmayı başardı.