Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi HJK Helsinki'yi 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, konuk ettiği HJK Helsinki'yi genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle mağlup etti. Peki, Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün? Helsinki FB UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte merak edilenler...

HELSİNKİ FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

İşte rövanş maçına dair merak edilenler;