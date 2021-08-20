Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi HJK Helsinki'yi 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, konuk ettiği HJK Helsinki'yi genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle mağlup etti. Peki, Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün? Helsinki FB UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte merak edilenler...
HELSİNKİ FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
İşte rövanş maçına dair merak edilenler;
FENERBAHÇE AVANTAJ ELDE ETTİ
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti. Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLK AVRUPA MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı.
Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, etkili bir performans ortaya koydu.