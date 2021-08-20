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    • 20.08.2021 11:37
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    • 20.08.2021 11:41
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    Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün? Helsinki FB UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak?

    Fenerbahçe dün akşam UEFA Play-off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hemen ardından Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı tarihi taraftarlar tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı. Peki, Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün? Helsinki FB UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte maça dair tüm detaylar...

    Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün?

    Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi HJK Helsinki'yi 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, konuk ettiği HJK Helsinki'yi genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle mağlup etti. Peki, Helsinki Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün? Helsinki FB UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte merak edilenler...

    HELSİNKİ FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

    İşte rövanş maçına dair merak edilenler;

    FENERBAHÇE AVANTAJ ELDE ETTİ

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

    İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti. Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

    MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLK AVRUPA MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

    Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı.

    Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, etkili bir performans ortaya koydu.

        İRFAN CAN KAHVECİ DEVAM EDEMEDİ

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, HJK Helsinki karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı.

        Mücadelede oynadığı süre boyunca dikkati çeken bir performans ortaya koyan İrfan Can, müsabakanın 55. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etti.

        İrfan'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

        ARDA GÜLER 16 YAŞINDA AVRUPA MAÇINDA

        Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği bir başka genç Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi. Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.

        İLK MAÇLAR TAMAMLANDI

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

        Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 1-0 yendi.

            Rövanşlarının 26 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

            Slavia Prag (Çekya) - Legia (Polonya): 2-2

            Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Antwerp (Belçika): 4-2

            Randers (Danimarka) - Galatasaray: 1-1

            Mura (Slovenya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-3

            Fenerbahçe - HJK Helsinki (Finlandiya): 1-0

            Rangers (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0

            Olympiakos (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-0

            Rapid Wien (Avusturya) - Zorya (Ukrayna): 3-0
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