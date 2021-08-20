Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftara Sörloth fırçası! O sözleri duyunca dayanamadı

"BİZİM YOĞURT YİYİŞİMİZ BÖYLE"

Başkan Ali Koç, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Sörloth ve Kolasinac ile ilgili sorulan soruyu da "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz.

Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle." şeklinde yanıtladı.