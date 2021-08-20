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    • 20.08.2021 11:54
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    Fenerbahçe-Helsinki maçında süre alan Arda Güler tarihe geçti! Ömer Faruk Beyaz'ı geride bıraktı

    UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan HJK Helsinki maçında Novak'ın sakatlanmasıyla oyuna giren Arda Güler, tarih geçti. Güler, Fenerbahçe tarihinin resmi maçlarda forma giyen en genç 3. futbolcusu oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ömer Faruk Beyaz’ı geride bıraktı!

    Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yeteneği Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan HJK Helsinki maçında görev yaptı. Performansıyla herkesi büyüleyen genç yıldız aynı zamanda Sarı-Laciverti kulübün tarihindeki yerini de aldı.


    İLK SIRADA RAŞİT ÇETİNER
    Arda Güler, Fenerbahçe tarihinin resmi maçlarda forma giyen en genç 3. futbolcusu oldu. Listenin ilk sırasında Türk futbolunun en önemli isimlerinden Raşit Çetiner yer alıyor.


    İKİNCİ SIRADA RECEP NİYAZ
    Çetiner 17 Eylül 1975 tarihinde oynanan Benfica maçında 16 yaş ve 7 günlükken görev yapmıştı. İkinci sırada ise Recep Niyaz var.



        Şu anda Gaziantep'in kadrosunda yer alan giyen yıldız futbolcu, 16 Ocak 2012 tarihindeki Manisaspor karşılaşmasında 16 yaş, 5 ay, 14 günlükken forma giymişti.



        ÖMER FARUK BEYAZ'I GERİDE BIRAKTI
        Arda Güler ise 16 yaş, 5 ay, 25 günlükken oyuna girerek listenin 3. sırasında kendisine yer buldu. Genç yetenek, 16 Haziran 2020'de 16 yaş, 9 ay, 18 günlükken Trabzonspor maçında forma giyen Ömer Faruk Beyaz'ı geride bırakmayı da başardı.

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