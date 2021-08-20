Fenerbahçe-Helsinki maçında süre alan Arda Güler tarihe geçti! Ömer Faruk Beyaz'ı geride bıraktı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yeteneği Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan HJK Helsinki maçında görev yaptı. Performansıyla herkesi büyüleyen genç yıldız aynı zamanda Sarı-Laciverti kulübün tarihindeki yerini de aldı.
İLK SIRADA RAŞİT ÇETİNER
Arda Güler, Fenerbahçe tarihinin resmi maçlarda forma giyen en genç 3. futbolcusu oldu. Listenin ilk sırasında Türk futbolunun en önemli isimlerinden Raşit Çetiner yer alıyor.
İKİNCİ SIRADA RECEP NİYAZ
Çetiner 17 Eylül 1975 tarihinde oynanan Benfica maçında 16 yaş ve 7 günlükken görev yapmıştı. İkinci sırada ise Recep Niyaz var.