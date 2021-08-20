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    • 20.08.2021 16:27
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    Galatasaray'da Arda Turan şoku: Tedavisine başlanmıştır

    Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi’nde Randers ile oynanan karşılaşmanın son dakikasında sakatlanan Arda Turan'la ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray’da Arda Turan şoku!

    Galatasaray'ın dün Danimarka temsilcisi Randers'le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.



    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.

    Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.

    Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.

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