Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleşecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı da belli olacak. Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye'yi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş temsil edecek.
2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.
Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor.
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Rakipleri arasında Shakhtar, Salzburg, Benfica var.
Ancak, Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon