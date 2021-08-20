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    • 20.08.2021 16:37
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    • 20.08.2021 16:37
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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler? Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Ülkemizi grupta temsil edecek tek temsilcimiz Beşiktaş’ın rakiplerinin kim olacağı da merak ediliyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleşecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı da belli olacak. Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye'yi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş temsil edecek.

    2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

    Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor.

    Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

    Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Rakipleri arasında Shakhtar, Salzburg, Benfica var.

    Ancak, Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    1. TORBA

    Chelsea

    Villarreal

    Atletico Madrid

    Manchester City

    Bayern Münih

    Inter

    Lille

    Sporting Lizbon

        2. TORBA

        Real Madrid

        Barcelona

        Juventus

        Manchester United

        PSG

        Liverpool

        Sevilla

        Borussia Dortmund

        3. TORBA

        Porto

        Ajax

        Shakhtar Donetsk*

        RB Leipzig

        Salzburg*

        Benfica*

        Atalanta

        Zenit

        4. TORBA

        BEŞİKTAŞ

        Dinamo Kiev

        Dinamo Zagreb*

        Club Brugge

        Young Boys*

        Milan

        Ludogorets

        Wolfsburg

        "*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.

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