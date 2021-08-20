Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleşecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı da belli olacak. Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı!