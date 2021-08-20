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    • Spor
    • 20.08.2021 14:29
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    • 20.08.2021 14:29
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    Abdou Harroui Türkiye'ye mi geliyor?

    Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam, 23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Abdou Harroui’nin transferi konusunda bir kulüple anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun söz konusu kulüple görüşme halinde olduğunu açıkladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Harroui Türkiye yolcusu! Sürpriz gelişme

    Bilindiği gibi Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor… Pereira ve Fatih Terim, Harroui'nin takıma katılmasını istiyor. Yıldız oyuncunun iki kulüpten birine imza attığı iddia edildi.

    Hollandalı merkez orta sahanın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro…

    Genç yıldız 2018 yılından beri Sparta Rotterdam'da forma giyiyordu. Genç oyuncu orta sahanın sağında ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.

    Kariyerinde 158 maça çıkan Harroui, 34 gol atarken 21 de asiste imza attı. Hollanda Ligi'nde ise 60 maça çıktı. 10 gol ve 12 asist üretti.

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