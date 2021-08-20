Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.08.2021 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 19:13
    ABONE OL

    Fenerbahçe Beko yardımcı antrenör Erdem Can ile yolları ayırdı

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA'de kariyerini sürdürme kararı alan yardımcı antrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı. Can, sarı-lacivertlilerde 2012 yılından bu yana görev yapıyordu.

    Fenerbahçe’de ayrılık! 2012’den beri görevdeydi

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA'de kariyerini sürdürme kararı alan yardımcı antrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı.

    2012'DEN BERİ FENERBAHÇE'DEYDİ
    Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe ailesine 2012 yazında katılan ve Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere elde edilen birçok özel başarıda emekleri bulunan Erdem Can ile yolların karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrıldığı bildirildi.

    "BİR İLKE İMZA ATACAK"
    Erdem Can'ın kariyerine NBA'de devam edeceği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Erdem Can, takımımızda görev yaptığı süreçte ortaya koyduğu çalışma azmi ile teknik ekibimizin en önemli parçalarından biri olmuş; birçok genç antrenöre örnek teşkil edecek kişisel gelişimiyle basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen NBA Yaz Ligi'nde de antrenör olarak takımımızı ve ülkemizi defalarca temsil etmiştir.

        Erdem Can, şimdi ise bir Türk antrenör olarak bir ilke imza atacak ve NBA'de yardımcı koçluk yaparak bizleri gururlandırmaya devam edecektir.

        Değerli antrenörümüz Erdem Can'a, Fenerbahçe ailesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerindeki bu yeni dönemde kendisine sonsuz başarılar dileriz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        28 Şubat paşaları için 3 seçenek!
        Haberler Spor Fenerbahçe Beko yardımcı antrenör Erdem Can ile yolları ayırdı
            SON DAKİKA