Fenerbahçe Beko yardımcı antrenör Erdem Can ile yolları ayırdı

"BİR İLKE İMZA ATACAK"

Erdem Can'ın kariyerine NBA'de devam edeceği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Erdem Can, takımımızda görev yaptığı süreçte ortaya koyduğu çalışma azmi ile teknik ekibimizin en önemli parçalarından biri olmuş; birçok genç antrenöre örnek teşkil edecek kişisel gelişimiyle basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen NBA Yaz Ligi'nde de antrenör olarak takımımızı ve ülkemizi defalarca temsil etmiştir.