Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak olan karşılaşma için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir süredir maçın hangi statta oynanacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? GS Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasında 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.