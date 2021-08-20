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    • Spor
    • 20.08.2021 17:40
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    • 20.08.2021 17:40
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    Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? GS Hatayspor maçı hangi kanalda?

    Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray Hatayspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Karşılaşmayla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? GS Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak olan karşılaşma için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir süredir maçın hangi statta oynanacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? GS Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

    İki takım arasında 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iki takım arasında 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

    SÜPER LİG VE TFF 1. LİG'DE 2. HAFTA PROGRAMI

    İSTANBUL (AA) - Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

    - Süper Lig

    Bugün:

    20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    Yarın:

    19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

    19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

    21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

    21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

        22 Ağustos Pazar:

        19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

        21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

        23 Ağustos Pazartesi:

        19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

        21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

        HATAYSPOR, GALATASARAY DEPLASMANINDAN UMUTLU

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili hedeflerinin puan ya da puanlar almak olduğunu söyledi.

        Galatasaray maçı hazırlıklarını Osman Çılgın Tesisleri'nde sürdüren Hatayspor'da teknik direktörü Ömer Erdoğan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 1-1 biten Kasımpaşa maçında galibiyet istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

            Bu karşılaşmadan gerekli dersleri çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi Galatasaray maçı hazırlıklarına başladık. Büyük bir camiaya karşı oynayacağız. İyi mücadele ve iyi futbolla puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Kasımpaşa maçında özellikle ilk yarı iyi oynayamadık. Rakibe çok rahat pas yapmasını sağladık. Çok rahat şekilde kalemize gelmelerini sağladık maalesef. Topu kazandıktan sonra da sağlıklı hücum yapamadık. Tabii ilk hafta sonuçta, çok yeni arkadaşlarımız geldi. Birlikte çok fazla oynama fırsatı bulmadılar. Haftalar ilerledikçe inşallah uyum sorununu da çabuk atlatırsak daha doğru şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.
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