Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.08.2021 19:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 19:25
    ABONE OL

    Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır finale yükseldi

    Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Muhammed Hamza Bakır, finalde altın madalya için Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov ile karşılaşacak.

    Milli güreşçi finalde!

    Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, finale yükseldi.

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde devam eden organizasyonda milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır, tüm rakiplerini yenerek final maçına hak kazandı.

    Son Avrupa şampiyonu Muhammed Hamza, Kırgız rakibi Erlan Manatbekov'u 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Ermenistanlı Razmik Kurdyan'ı 8-0 sayı tuşuyla yendi.

    AZERBAYCANLI RAKİBİ İLE KARŞILAŞACAK
    Yarı finalde ise milli güreşçi, ev sahibi Rusyalı rakibi Armen Chokoliyan'ı 4-0 yenerek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

    Muhammed Hamza Bakır, finalde altın madalya için Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov ile karşılaşacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    28 Şubat paşaları için 3 seçenek!
    Haberler Spor Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır finale yükseldi
        SON DAKİKA