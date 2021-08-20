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    • 20.08.2021 19:57
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    Fenerbahçe, Helsinki maçında sakatlanan Novak ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıkladı

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinli'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'den mücadelede sakatlanan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın son durumuna ilişkin açıklama geldi.

    İşte İrfan Can ve Novak’ın son durumu!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaştı.

    Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maç esnasında sarı-lacivertliler peş peşe sakatlıkla sarsıldı.

    Mücadelenin 54. dakikasında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve 66. dakikasında Filip Novak sakatlanarak oyuna devam edemedi.

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
    Fenerbahçe'den yapıla açıklamada, İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ta zorlama tespit edildiği bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'larının çekildiği belirtilerek, "Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir." denildi.

    İki oyuncunun da tedavisine başlandığı kaydedildi.

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