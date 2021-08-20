Fenerbahçe, Helsinki maçında sakatlanan Novak ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaştı.
Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maç esnasında sarı-lacivertliler peş peşe sakatlıkla sarsıldı.
Mücadelenin 54. dakikasında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve 66. dakikasında Filip Novak sakatlanarak oyuna devam edemedi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapıla açıklamada, İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ta zorlama tespit edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'larının çekildiği belirtilerek, "Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir." denildi.
İki oyuncunun da tedavisine başlandığı kaydedildi.