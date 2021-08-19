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    Yılın transferine yenge freni

    Fenerbahçe, forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander Sörloth… Fenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kanarya, Alman kulübüyle parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak önünde başka bir engel var!

    Yılın transferine yenge freni

    Fenerbahçe, forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander Sörloth… Fenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kanarya, Alman kulübüyle parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak önünde başka bir engel var!

    TARAFTARLAR MESAJA BOĞUYOR
    Yıldız     oyuncunun sevgilisi Lena Selnes, transferin önündeki tek engel olarak duruyor. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a sürekli, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.

    YENGE SÜREKLİ 'NO' DİYOR!
    Selnes     Yenge ise bu mesajlara sürekli 'No' cevabını veriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sörloth ve kız arkadaşını ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

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