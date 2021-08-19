Fatih Terim, Randers maçı öncesi Marcao'nun Kerem'e saldırısıyla ilgili konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında deplasmanda Randres ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Giresunspor maçında Marcao'nun Kerem'e saldırmasıyla ilgili konuşan Terim, "Hiç kimsenin baskısıyla, söylemiyle hareket etmeyiz. Başkan, yönetim kurulu otururuz hep beraber ve karar veririz, çıkıp anlatırız. Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor." ifadelerini kulladı.

Terim, ayrıca Randers maçında Marcao'nun yerine stoperde Alpaslan'ın Luyindama ile stoperde forma giyeceğini açıkladı. Deneyimli hoca, Randers mücadelesi ile ilgili olarak da, "Randers'ı analiz ettik. Mücadele gücü yüksek, bire birde agresif ve tempoyu yükseltebilen, temaslı oynayan bir takım. En iyi sonucu almak istiyoruz" dedi. Fatih Terim ayrıca ligdeki Hatay maçına stadın zeminin yetişmeyeceğini sözlerine ekledi.