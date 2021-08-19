A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1 yendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ŞANSA BIRAKMAMALIYIZ

Demir Grup Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde oynayacakları Kopenhag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim her zaman ve her yerde tek hedefimiz galibiyet. Ben takımıma yürekten inanıyorum. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi. Rıza Çalımbay, "Kopenhag'ın çok iyi kanatları, orta sahaları ve bekleri var. Son maçlarında 2 golü sağ bekleri attı. Hiçbir şeyi şansa bırakmadan oynamamız gerekiyor. Onlar iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız" diye konuştu.