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    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1 yendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Sultanlar zaferle başladı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. Ev sahibi Romanya, maçta ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi. Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı. İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Ay-Yıldızlılar, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak.

    SAMATTA AVRUPA KADROSUNDA YOK
    F.Bahçe'de flaş gelişme... Sarı-Lacivertliler'in forveti Mbwana Samatta'nın ismi FFP uygulaması sebebiyle UEFA'ya bildirilmedi. HJK Helsinki maçı için sunulan listede sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile yeni transferlerden Steven Caulker, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'a da yer verilmedi.

    PEREİRA: GOL ATAN FORVET İSTİYORUM
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki karşısında avantajlı bir skor elde etmek istediklerini ifade ederek, santrfor transferiyle ilgili olarak da, "Gol atan forvet istiyorum" dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz ama fiziksel olarak güçlü ve organize bir ekiple karşılaşacağız. Ritim olarak bizden daha iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.

        ŞANSA BIRAKMAMALIYIZ
        Demir Grup Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde oynayacakları Kopenhag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim her zaman ve her yerde tek hedefimiz galibiyet. Ben takımıma yürekten inanıyorum. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi. Rıza Çalımbay, "Kopenhag'ın çok iyi kanatları, orta sahaları ve bekleri var. Son maçlarında 2 golü sağ bekleri attı. Hiçbir şeyi şansa bırakmadan oynamamız gerekiyor. Onlar iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız" diye konuştu.

        FİGUEİREDO G.ANTEP'TE
        Gaziantep         Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Joao Figueiredo'yu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki golcü 23 maçta 10 gole imza attı.

        DOĞAN RENNES'DE
        Kayserispor, genç kalecisi Doğan Alemdar'ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Kayserispor'un 3.5 milyon Euro bonservis alması bekleniyor.

            SADIK MALATYA'DA
            Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli stoper Fener'den 8 milyonluk alacağını bıraktı.

            MARCELO İÇİN BEKLEMEYE GEÇİLDİ
            Lyon'da kadro dışı kalan eski futbolcusu Marcelo'yu gündemine alan Beşiktaş yönetimi şu anda gelişmeleri izliyor. Siyah-Beyazlılar, Fransız kulübünün Marcelo'nun sözleşmesini feshetmesi durumunda transfer için girişimde bulunacak.

            OĞULCAN'DA MUTLU SON
            G.Saray ve Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü. Sarı-Kırmızılılar anlaşmaya göre 500 bin Euro ile beraber Atalay ve Yunus'u kiralık, Ali Yavuz'u ise bonservisiyle Rize'ye verecek. Kısa sürede Oğulcan'ın lisansı çıkarılacak.

                KALE YİNE ERSİN'E EMANET
                Sergen                 Yalçın, Mert Günok transferi sonrasında kalede değişiklik yapmayı düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep deplasmanında yine Ersin Destanoğlu'na kaleyi emanet edecek.

                TEIXEIRA'NIN LİSANSI ÇIKTI
                Yönetim Alex Teixeira'nın lisansını çıkardı. Brezilyalı yıldız görev verilirse Gaziantep'te forma giyebilecek.

                HATAY MAÇI İÇİN FLAŞ BAŞVURU
                TT Stadı'nın zeminindeki çalışmalar tamamlanmayınca yönetim harekete geçti. Hatayspor maçının Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuru yapıldı.

                    OZAN TUFAN WATFORD'A GİDİYOR
                    Fenerbahçe'de                     Vitor Pereira'nın ilk 11'de düşünmediği Ozan Tufan, Premier Lig'e gidiyor. Sarı-Lacivertliler milli futbolcunun 1 yıllığına kiralanması için Watford'la 1 milyon Euro'ya anlaştı. Watford ligde kalırsa Ozan için 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.
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                    Haberler Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1 yendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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