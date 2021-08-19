A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1 yendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. Ev sahibi Romanya, maçta ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi. Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı. İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Ay-Yıldızlılar, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak.
SAMATTA AVRUPA KADROSUNDA YOK
F.Bahçe'de flaş gelişme... Sarı-Lacivertliler'in forveti Mbwana Samatta'nın ismi FFP uygulaması sebebiyle UEFA'ya bildirilmedi. HJK Helsinki maçı için sunulan listede sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile yeni transferlerden Steven Caulker, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'a da yer verilmedi.
PEREİRA: GOL ATAN FORVET İSTİYORUM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki karşısında avantajlı bir skor elde etmek istediklerini ifade ederek, santrfor transferiyle ilgili olarak da, "Gol atan forvet istiyorum" dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz ama fiziksel olarak güçlü ve organize bir ekiple karşılaşacağız. Ritim olarak bizden daha iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.