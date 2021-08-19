Ve Michy Batshuayi resmen Kartal oldu... Beşiktaş pazartesi gecesi İstanbul'a getirdiği Belçikalı yıldızı Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda Batshuayi'ye 3 milyon 165 bin Euro maaş ödeneceği, İngiliz kulübüne de kiralama bedeli olarak 150 bin Euro verileceği belirtildi.

Beşiktaş flaş transferi Batman filminden esinlendiği video ile duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "O Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey" ifadesi kullanıldı. Video çok büyük ses getirirken kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.