Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ve Michy Batshuayi resmen Kartal oldu

    Ve Michy Batshuayi resmen Kartal oldu... Beşiktaş pazartesi gecesi İstanbul'a getirdiği Belçikalı yıldızı Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda Batshuayi'ye 3 milyon 165 bin Euro maaş ödeneceği, İngiliz kulübüne de kiralama bedeli olarak 150 bin Euro verileceği belirtildi.

    Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!

    Ve Michy Batshuayi resmen Kartal oldu... Beşiktaş pazartesi gecesi İstanbul'a getirdiği Belçikalı yıldızı Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda Batshuayi'ye 3 milyon 165 bin Euro maaş ödeneceği, İngiliz kulübüne de kiralama bedeli olarak 150 bin Euro verileceği belirtildi.

    Beşiktaş flaş transferi Batman filminden esinlendiği video ile duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "O Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey" ifadesi kullanıldı. Video çok büyük ses getirirken kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erken emekliliğin 8 formülü
    Haberler Spor Ve Michy Batshuayi resmen Kartal oldu
        SON DAKİKA