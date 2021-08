SON DAKİKA: Fatih Terim'den Randers Galatasaray maçı öncesi kritik açıklamalar

"MARCAO BİR HATA YAPTI, CEZASINI DA ÇEKİYOR, DAHA DA ÇEKECEKMİŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olaylar ilgili de konuşan Terim, "Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi gözüküyor. Galatasaray değerlerini ben camiamızın en önemli isimlerinden yaşayarak öğrendim. O yüzden onlarla birlikte yaşadım. Sadece öğrenerek değil, görerek. O nedenle Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil bundan sonra da en iyi şekilde koruyacağımdan herkes emin olabilir. Değerlerimizden taviz vermeden kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz. Burada önemli bir fark var. Normalde bizde her antrenmanda, sadece bizim için değil, futbol alemini söylüyorum. Her koridorda, her antrenman içinde çeşitli hadiseler olur. Olmazsa zaten hepimizin sağlık olarak muhakkak bir hekime görünmemiz lazım. Ancak bunlar sabah biter, 1 saat sonra biter. Bilirsiniz ki 5 dakika sonra öpüşülüp, ayrılınır. Bunlar hep olur. Bunlar bizim alanımızdır. Ancak bu olay, akredite alanında ceyeran etti. Dolayısıyla bunu yönetmek o kadar kolay değildi. Ama biz kimseden bir şey saklamıyoruz. Ancak Galatasaray kimsenin dediğiyle hareket etmeyecektir. Az önce söyledim. Galatasaray'ın çıkarlarını, değerlerini en iyi bilen insanlardan biriyim. Ayrıca bunu bilen bir başkan ve yönetimimiz var. Böyle durumlarda biz çeşitli baskılara maruz kalırız. Baskıdan kastım; yazılar, söylemler, akıl vermeler... Bunlar kimin, hangi niyetle hareket ettiğini bilecek kadar da camianın içindeyiz. O yüzden biz tabii ki bunu yöneteceğiz. Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Gerekli açıklamalar yapıldı. Ancak olayları başka yerlere çekmek hiç doğru değil. Bu yüzden biz, Galatasaray çıkarlarını koruyarak, kollayarak ama değerlerinden de taviz vermeyerek devam edeceğiz" diye konuştu.