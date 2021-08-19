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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma maçı öncesinde konuştu

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma maçı öncesinde konuştu. Avcı, "Çok fantastik bir takımı ve hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Oyun anlamında gelişen bir takımız, iyi bir yoldayız. Taraftarımız bizim için çok önemli, onların bizle kalması bizi pozitif etkiliyor bir fazla yapıyor. Yarın (bugün) için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.

    Sürekli gelişiyoruz

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma maçı öncesinde konuştu. Avcı, "Çok fantastik bir takımı ve hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Oyun anlamında gelişen bir takımız, iyi bir yoldayız. Taraftarımız bizim için çok önemli, onların bizle kalması bizi pozitif etkiliyor bir fazla yapıyor. Yarın (bugün) için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi. Avcı, "Avrupa Ligi'nde biz 10 maç oynadık ama onlar 50 maç oynamışlar. Deneyimleri fazla ama bizim de planlarımız var" diye konuştu.

    İTALYANLARLA 17. KAPIŞMA
    Trabzonspor     Roma ile evinde oynayacağı maçla 17. kez bir İtalya takımına rakip olacak... Bordo- Mavililer, 16 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Karadeniz Fırtınası Avrupa'da en çok İtalyan takımlarıyla eşleşti.

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