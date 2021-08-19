Trabzonspor, Yunan orta saha Manoli Siopis ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

Trabzon Alanyaspor'un 27 yaşındaki ön liberosu Manolis Siopis'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Yunan orta saha oyuncusu için Alanyaspor'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Manoli Siopis ise Trabzonspor'dan senelik 700 bin Euro alacak.

ORTA SAHAYA İLAÇ OLACAK

Dün özel uçakla Trabzon'a gelen Siopis, ön liberoda Berat Özdemir ile forma rekabetine girecek. Bitmek bilmez enerjsiyle Trabzonspor orta sahasına dinamizm katacak.

TEŞEKKÜRLER GARDAŞIM!

Bir taraftarın İngilizce olarak, "İyi şanslar Siopis" diye seslenmesi üzerine Yunan oyuncu, "Teşekkürler gardaşım" diye cevap verdi. Siopis, "Trabzon'da olduğum için mutluyum" dedi.