Galatasaray'dan 2. Gedson harekatı

Transferin hızlı takımı Beşiktaş çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savunma ve orta alana takviye yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Gedson Fernandes için yeniden harekete geçme kararı aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Galatasaray'ın transferdeki gözdesi olan Portekizli yıldızı çok istemesinin ardından düğmeye basıldı.

Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Benfica ile temasa geçerek Gedson Fernandes'in kiralanması için görüşmeler yapacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar orta alan için düşünülen bir başka isim olan Fernando konusunda ise henüz bir adım atmadı. Brezilyalı yıldızla ilgili Yalçın'ın raporu bekleniyor.

