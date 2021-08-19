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    • 19.08.2021 15:55
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    Fenerbahçe'de Burak Kapacak için gözler Mame Thiam'da

    Transferin hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isimlerle yollar ayrılarak, yeni transferlere lisans çıkarma operasyonu sürüyor. Harcama limiti dolu olan sarı-lacivertliler, Mame Thiam'ın takımdan ayrılması durumunda Burak Kapacak'a lisans çıkaracak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Kapacak için gözler o isimde

    Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak'a harcama limitinin dolu olması sebebiyle lisans çıkaramayan Fenerbahçe, kadro dışı kalan futbolcularla birer birer yollarını ayırarak yeni transferlerine lisans çıkarmak için büyük bir çaba harcıyor.

    Ozan Tufan'ın Watford'a gitmesiyle harcama limitinde oluşan boşluğu Güney Koreli stoper Min Jae Kim'e lisans çıkararak değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor'a transferi an meselesi olan Mame Thiam'ın gidişiyle ise Burak Kapacak'a lisans çıkaracak.

    Min Jae Kim'in ardından Burak Kapacak'a da lisans çıkarılması halinde kadroda düşünülmeyen Steven Caulker haricinde Fenerbahçe'de lisansı çıkmayan bir yeni transfer olmayacak. Burak Kapacak'ın lisansının çıkması için takımdan ayrılmasını dört gözle beklediği Mame Thiam'ın Konyaspor ile anlaşma sağladığı ve kulüpler arasında bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.

        Ligin ilk haftasında Adana Demirspor maçını lisansının çıkmaması sebebiyle kaçıran Burak Kapacak, Avrupa Ligi'nde Helsinki ile oynanacak olan maçın kadrosuna da dahil edilememişti.

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