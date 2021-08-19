Fenerbahçe'de Burak Kapacak için gözler Mame Thiam'da

Min Jae Kim'in ardından Burak Kapacak'a da lisans çıkarılması halinde kadroda düşünülmeyen Steven Caulker haricinde Fenerbahçe'de lisansı çıkmayan bir yeni transfer olmayacak. Burak Kapacak'ın lisansının çıkması için takımdan ayrılmasını dört gözle beklediği Mame Thiam'ın Konyaspor ile anlaşma sağladığı ve kulüpler arasında bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.