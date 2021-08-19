Fenerbahçe'de Burak Kapacak için gözler Mame Thiam'da

Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak'a harcama limitinin dolu olması sebebiyle lisans çıkaramayan Fenerbahçe, kadro dışı kalan futbolcularla birer birer yollarını ayırarak yeni transferlerine lisans çıkarmak için büyük bir çaba harcıyor.
Ozan Tufan'ın Watford'a gitmesiyle harcama limitinde oluşan boşluğu Güney Koreli stoper Min Jae Kim'e lisans çıkararak değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor'a transferi an meselesi olan Mame Thiam'ın gidişiyle ise Burak Kapacak'a lisans çıkaracak.
Min Jae Kim'in ardından Burak Kapacak'a da lisans çıkarılması halinde kadroda düşünülmeyen Steven Caulker haricinde Fenerbahçe'de lisansı çıkmayan bir yeni transfer olmayacak. Burak Kapacak'ın lisansının çıkması için takımdan ayrılmasını dört gözle beklediği Mame Thiam'ın Konyaspor ile anlaşma sağladığı ve kulüpler arasında bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.