Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi?

Yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yapan Randers, ilk beş lig maçında dört galibiyet ve bir beraberlikle zirvede yer alıyor. Velje'yi 2-0, Aarhus'u 2-1, Sonderjyske'yi 1-0 yenen Randers, Odense ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında ise Vilborg'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sierra Leone uyruklu golcüleri Alhaji Kamara, üç maçta kaydettiği iki golle en skorer isimleri olarak göze çarptı.

Danimarkalı futbolcuların yoğunluklu olduğu kadrolarında yaş ortalaması epey düşük bir takım olan (25) Randers'in en yaşlı futbolcusu 32 yaşındaki Björn Kopplin. Kadrodaki en genç isimse 17 yaşındaki Filip Kristensen.