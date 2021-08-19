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    • 19.08.2021 10:07
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    • 19.08.2021 10:07
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    Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi?

    Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Danimarka ekibi Randers’a konuk olacak. Randers Stadı’nda oynanacak TSİ ile saat 20:00’de başlayacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Peki; Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak.

    takvim.com.tr
    Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi?

    Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde 4 temsilcimiz birden sahaya çıkıyor. Bunlardan birisi ise Galatasaray olacak. Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Danimarka ekibi Randers olacak. Sarı kırmızılı takımda Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı taraftarlar ise Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor.

    RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Onun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak.

    Yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a karşı oynayan Galatasaray, iki ayaklı mücadele sonrasında elenerek UEFA Avrupa Ligi arenasına geçiş yaptı.

    Sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda St. Johnstone ile ilk maç 1-1, ikinci maçta 4-2 galibiyetle sonuçlandı ve play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibiyle eşleşti. Galatasaray iki ayaklı bu mücadeleyi geçmesi halinde Avrupa Ligi gruplarında yer alacak.

    RANDERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Star TV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    Galatasaray'ın Danimarka kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

    Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

        Yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yapan Randers, ilk beş lig maçında dört galibiyet ve bir beraberlikle zirvede yer alıyor. Velje'yi 2-0, Aarhus'u 2-1, Sonderjyske'yi 1-0 yenen Randers, Odense ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında ise Vilborg'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sierra Leone uyruklu golcüleri Alhaji Kamara, üç maçta kaydettiği iki golle en skorer isimleri olarak göze çarptı.

        Danimarkalı futbolcuların yoğunluklu olduğu kadrolarında yaş ortalaması epey düşük bir takım olan (25) Randers'in en yaşlı futbolcusu 32 yaşındaki Björn Kopplin. Kadrodaki en genç isimse 17 yaşındaki Filip Kristensen.

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray
        Muslera, Van Aanholt, Alpaslan, Luyindama, Boey, Taylan, Berkan, Aytaç, Kerem, Feghouli, Diagne

        Randers
        Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Tibbling, Lauenborg, Klysner, Mistrati, Egho
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        Haberler Spor Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi?
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