Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi?

Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde 4 temsilcimiz birden sahaya çıkıyor. Bunlardan birisi ise Galatasaray olacak. Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Danimarka ekibi Randers olacak. Sarı kırmızılı takımda Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı taraftarlar ise Randers Galatasaray maçı hangi kanalda? Randers Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor.
RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Onun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak.
Yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a karşı oynayan Galatasaray, iki ayaklı mücadele sonrasında elenerek UEFA Avrupa Ligi arenasına geçiş yaptı.
Sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda St. Johnstone ile ilk maç 1-1, ikinci maçta 4-2 galibiyetle sonuçlandı ve play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibiyle eşleşti. Galatasaray iki ayaklı bu mücadeleyi geçmesi halinde Avrupa Ligi gruplarında yer alacak.
RANDERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Star TV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray'ın Danimarka kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.