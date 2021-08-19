Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan'ın bonservis bedeli belli oldu

İtalyan ekibi Sassuolo, Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Kaan Ayhan konusunda kararını verdi. Yeşil siyahlılar, milli oyuncumuzu satmaya yanaşmazken, bonservis talep etti.



İŞTE O RAKAM

A Spor'un haberine göre Sassuolo, Beşiktaş'tan 8 milyon euro talep etti.

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