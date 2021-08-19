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    • Spor
    • 19.08.2021 16:47
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    • 19.08.2021 16:53
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    Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan'ın bonservis bedeli belli oldu

    Son dakika haberine göre son olarak Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ın gündeminde olan Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 8 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

    Beşiktaş’ın istediği ismin bonservis bedeli belli oldu

    İtalyan ekibi Sassuolo, Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Kaan Ayhan konusunda kararını verdi. Yeşil siyahlılar, milli oyuncumuzu satmaya yanaşmazken, bonservis talep etti.

    İŞTE O RAKAM
    A Spor'un haberine göre Sassuolo, Beşiktaş'tan 8 milyon euro talep etti.

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