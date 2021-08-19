İtalyan ekibi Sassuolo, Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Kaan Ayhan konusunda kararını verdi. Yeşil siyahlılar, milli oyuncumuzu satmaya yanaşmazken, bonservis talep etti.
İŞTE O RAKAM
A Spor'un haberine göre Sassuolo, Beşiktaş'tan 8 milyon euro talep etti.
- Spor
- 19.08.2021 16:47
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- Son Güncelleme:
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- 19.08.2021 16:53
Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan'ın bonservis bedeli belli oldu
Son dakika haberine göre son olarak Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ın gündeminde olan Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 8 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
İtalyan ekibi Sassuolo, Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Kaan Ayhan konusunda kararını verdi. Yeşil siyahlılar, milli oyuncumuzu satmaya yanaşmazken, bonservis talep etti.