Valencia Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor!

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır için İspanyol ekibi Valencia, 5 milyon Euro kiralama ve bir sonraki sezon için 12 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklif yapmıştı. Bordo-Mavili yönetim bu teklifi geri çevirmiş olmasına karşın iki kulüp arasındaki temasların devam ettiği bilgisi geldi. İspanyol kulübünün Uğurcan Çakır için yeni bir teklif hazırladığı ve çok kısa bir süre içinde bu yeni teklifi Uğurcan'ın ve Trabzonspor kulübünün önüne koyacağı ifade edildi. İlk teklifin reddedilme sebeplherinden birinin zorunlu satın alma opsuyonunda bir takım şartlar olduğu da bildirildi. Valencia kulübü satın alma opsiyonunu aktif edebilmesi için 25 maç üzerinde kaleyi devralması ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gibi maddelerin yer aldığı ifade edildi. Trabzonspor bu şartları kabul etmedi.

YÖNETİM TAVİZ VERMİYOR

Valencıa'nın teklifi hem düşük kaldı hem de bazı şartlar içerdi. Trabzonspor yönetimi de teklife olumlu yanıt vermedi.

TRABZON'DAN TARİHİ START

Sezon aranın ardından lige galibiyetle başlayan Trabzonspor, Avcı yönetiminde en farklı gfalibiyetini Malatya'da elde etti.

Dört gün arayla 12 saat uçak yolculuğu yapan 210 dakika maç oynayan Trabzonspor, Malatya deplasmanında 3 sezon sonra lige galibiyetle başladı. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı dönemindeki en farklı galibiyete de imza attı.

AVCI VE PERES BASININ KARŞISINDA

Roma maçı öncesinde Abdullah Avcı ile Bruno Peres bugün 17.30'da basının karşısına çıkacaklar. Takım idmanı ise 18.00'de başlayacak.