Sıra Dembele’de! Fenerbahçe’den takas formülü

Taraftarların dört gözle beklediği forvet transferinde her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç'un Moussa Dembele ile yürütülen pazarlıkları İstanbul'da sürdürmek için davet ettiği menacerlik şirketi Mansa'dan sevindirici haber geldi.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'ye gönderilen mesajda, "Bizim taleplerimiz ile sizin önerdiğiniz rakam arasında ufak bir fark kaldı. Biz orta yolu buluruz. Siz yeter ki Lyon ile anlaşın" denildi. Artık gözler Lyon ile Sarı-Lacivertliler arasında yürütülen pazarlıklara çevrildi.
GEÇEN SEZON DA İSTEDİLER
Fransız ekibi, takasta Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı istemişti. Fenerbahçe Yönetimi ise başta Watford olmak üzere İngiltere'den Ozan'a talipler çıkınca, bu oyuncuyu takasta kullanmadan işi bitirmek için farklı formül arayışına girdi.