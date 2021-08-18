Sıra Dembele’de! Fenerbahçe’den takas formülü

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'ye gönderilen mesajda, "Bizim taleplerimiz ile sizin önerdiğiniz rakam arasında ufak bir fark kaldı. Biz orta yolu buluruz. Siz yeter ki Lyon ile anlaşın" denildi. Artık gözler Lyon ile Sarı-Lacivertliler arasında yürütülen pazarlıklara çevrildi.