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    • 18.08.2021 15:24
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    Son dakika transfer bombası: Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı! Ücreti belli oldu

    Son dakika haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Chelsea'ye 150 bin avro kiralama ücreti, Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'ye ise 3 milyon 165 bin avro garanti ücret ödeyecek.

    Beşiktaş, Michy Batshuayi’yi 1 sezonluğuna kiraladı

    Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne 2021-2022 sezonu için net 150 bin avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin avro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir."


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    Haberler Spor Son dakika transfer bombası: Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı! Ücreti belli oldu
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