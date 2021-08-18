Beşiktaş’ta Batshuayi fırtınası!

BEŞİKTAŞ'IN Chelsea'den kiralık olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi taşıyan uçak pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı İstanbul'a indi. İstanbul'a gelen golcü futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yaklaşık 500 taraftar karşıladı. Kendisine gösterilen sevgi gösterisi karşısında şaşkına uğrayan Belçikalı golcü taraftarlara Kartal Pençesi hareketini yaparak karşılık verdi. Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan Batshuayi, kendisine tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı ve Beşiktaş Kulübü'nün görevlileriyle birlikte araca binerek alandan ayrıldı. Bu arada Beşiktaş, dün Batshuayi için resmi görüşmelerin başladığını ilk kez resmi olarak açıkladı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız golcü, bugün kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil edecek olan imzayı atacak. Batshuayi'nin İstanbul'a gelmesinin yarattığı etki sanal aleme de yansıdı. Taraftarların tamamına yakını Batshuayi hakkında olumlu görüş bildirdiler.

500 TARAFTAR KARŞILADI

Beşiktaşlı taraftarlar gecenin geç bir saati olmasına rağmen Batshuayi'yi yalnız bırakmadı. 500 Siyah-Beyazlı taraftar Belçikalı yıldızı havalimanında karşıladı.