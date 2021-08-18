Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş’ta Batshuayi fırtınası!

    Beşiktaş’ta santrfor transferi macerası mutlu sonla bitti. Önckei gece yarısı İstanbul’a gelen Batshuayi’yi Beşiktaş taraftarı yalnız bırakmadı, bağrına bastı. Belçikalı yıldız bugün imza atacak.

    Batshuayi fırtınası!

    BEŞİKTAŞ'IN Chelsea'den kiralık olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi taşıyan uçak pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı İstanbul'a indi. İstanbul'a gelen golcü futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yaklaşık 500 taraftar karşıladı. Kendisine gösterilen sevgi gösterisi karşısında şaşkına uğrayan Belçikalı golcü taraftarlara Kartal Pençesi hareketini yaparak karşılık verdi. Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan Batshuayi, kendisine tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı ve Beşiktaş Kulübü'nün görevlileriyle birlikte araca binerek alandan ayrıldı. Bu arada Beşiktaş, dün Batshuayi için resmi görüşmelerin başladığını ilk kez resmi olarak açıkladı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız golcü, bugün kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil edecek olan imzayı atacak. Batshuayi'nin İstanbul'a gelmesinin yarattığı etki sanal aleme de yansıdı. Taraftarların tamamına yakını Batshuayi hakkında olumlu görüş bildirdiler.

    500 TARAFTAR KARŞILADI
    Beşiktaşlı taraftarlar gecenin geç bir saati olmasına rağmen Batshuayi'yi yalnız bırakmadı. 500 Siyah-Beyazlı taraftar Belçikalı yıldızı havalimanında karşıladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mudanya’ya Aile Destek Merkezi!
    Haberler Spor Beşiktaş’ta Batshuayi fırtınası!
        SON DAKİKA