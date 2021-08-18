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    • 18.08.2021 16:53
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    • 18.08.2021 16:53
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    Randers Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Randers maçı saat kaçta, ne zaman?

    Galatasaray ve Randers UEFA Play-off maçı için bekleyiş devam ederken gözler maçın gününe ve saatine çevrildi. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın kazanarak avantaj kazanmak istediği maçın tarihi duyuruldu. Peki, Randers Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Randers maçı saat kaçta, ne zaman? İşte maça dair bilgiler...

    Randers Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

    Randers Galatasaray maçıyla ilgili detaylar belli oldu. Geçtiğimiz hafta rakibi St. Johnstone mağlup ederek bir üst tura çıkan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Peki, Randers Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Randers maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylı bilgi...

    RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Galatasaray, UEFA Play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Mücadele 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak.

    İşte maça dair bilgiler;

    RANDERS HAKKINDA

    UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off'a yükselen Galatasaray, bu turda Danimarka'dan Randers'la karşı karşıya gelecek. Danimarka Süper Ligi'nde tarihinde hiç şampiyonluğu bulunmayan Randers, geçen sezon Danimarka Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne kaldı.

    Bu sezona ise iyi başlayan takım, Thomas Thomasberg yönetiminde ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 puana ulaşıp zirvede yer aldı.

        TAKIMIN BEYNİ TIBBLING

        Takımı sırtlayan belli başlı bir yıldızı olmayan Randers'ta bu sezon atılan 6 golün 5'i farklı isimlerden geldi. Geçen sezon da toplamda 17 futbolcu gol sevinci yaşadı.

        Geçen sezon öne çıkan isimlerden Vito Hammershoj-Mistrati, Marvin Egho ve Alhaji Kamara'yı takımda tutmayı başardılar. Hollanda ekibi Emmen'den 200 bin Euro'ya transfer ettikleri merkez orta saha Simon Tibbling'den çok şey bekliyorlar. İsveçli futbolcu şu anda takımın beyni konumunda.

        Ligdeki ilk 3 maçta 4-4-2'li dizilişle sahaya çıkarken, Sonderjyske'yi 1-0 yendikleri müsabakada 4-4-1-1'i tercih ettiler.

            Kadronun toplam piyasa değeri 9.45 milyon Euro, yani temsilcimiz Galatasaray'dan yaklaşık olarak 10 kat daha düşük bir değere sahip. Sarı kırmızılıların güncel kadro değeri ise 98.5 milyon Euro.
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            Haberler Spor Randers Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Randers maçı saat kaçta, ne zaman?
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