Randers Galatasaray maçıyla ilgili detaylar belli oldu. Geçtiğimiz hafta rakibi St. Johnstone mağlup ederek bir üst tura çıkan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Peki, Randers Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Randers maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylı bilgi...

RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Mücadele 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak.

İşte maça dair bilgiler;