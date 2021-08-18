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    • 18.08.2021 12:28
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    Trabzonspor’un radarındaki Umut Meraş'tan büyük indirim

    Fransız ekibi Le Havre’de forma giyen Umut Meraş, Bordo-Mavililer’den yaptığı ilk görüşmede yıllık 1.5 milyon Euro talep etmişti. Tecrübeli oyuncunun menajeri aracılığıyla Trabzonspor’a geri dönüş yaptığı ve maaşında indirime gittiği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Umut Meraş’tan büyük indirim

    A Milli Futbol Takımımızın yıldızlarından Umut Meraş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Trabzonspor tecrübeli oyuncu ile geçtiğimiz günlerde görüşmüş ancak ekonomik nedenlerle transfer rafa kalkmak zorunda kalmıştı.

    Fransız ekibi Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, Bordo-Mavililer'den yaptığı ilk görüşmede yıllık 1.5 milyon Euro talep etmişti. Tecrübeli oyuncunun menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a geri dönüş yaptığı ve maaşında indirime gittiği öğrenildi.

    Umut Meraş'ın 1 milyon Euro'ya kadar indiği ve Trabzonspor'a gelmek istediği bildirildi. Bordo-Mavili Yönetimin, yeni teklifi değerlendirmeye alacağı belirtildi. Trabzonspor rakamın 1 milyon Euro'nun altına inmesi için pazarlıklarını sürdürüyor.

        25 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Bordo-Mavililer, Fransız kulübüyle bonservis konusunda anlaşma sağlamıştı. Umut Meraş kariyerinde 175 karşılaşmaya çıkarken 5 gol ve 7 asist üretti.

        Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Umut Meraş, 15 kez A Milli Futbol Takımı formasını giydi.

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