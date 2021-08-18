BJ Guoan’dan ayrılan Fernando: Beşiktaş'la oturup konuşmaya hazırım

BJ Guoan'dan ayrılan Fernando, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını söyledi...

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Fernando Martins, A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Kısa bir süre önce BJ Guoan'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş taraftarının ilgisine teşekkür ediyorum. Şu anda bonservisim elimde. Beşiktaş'ın benimle ilgilenmesi halinde oturup konuşmaya hazırım." ifadelerini kullandı. Fernado ile ilgili Beşiktaş yönetiminin atacağı adımlar da merakla bekleniyor.