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    Red Bull Formulaz başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Karadeniz'in tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz 22 Ağustos Pazar günü Rize'nin Ardeşen ilçesinde başlayacak. Yarışın sürpriz konuğu dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı olacak.

    Red Bull Formulaz başlıyor

    Karadeniz'in tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz 22 Ağustos Pazar günü Rize'nin Ardeşen ilçesinde başlayacak. Yarışın sürpriz konuğu dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı olacak.

    BURSA'DA ER DÖNEMİ SONA ERDİ
    Bursaspor     teknik direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada teknik direktör Mustafa Er'e teşekkür edilerek kariyerinde başarılar diledi. Yeni hoca kısa süre içinde açıklanacak.

    BEŞİKTAŞ İKİLİ OYNUYOR!
    Transfer sezonunda bir çok mevkide istediğini elde etmeyi başaran Beşiktaş, takımdan ayrılan Montero'nun yokluğunu duldurmak için stoper arayışlarına devam ediyor. Denswil transferinde hem oyuncu hem de kulübü Bologna ile ciddi mesafe kaydeden Siyah-Beyazlılar B.Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng ile de bir görüşme yaptı. Stoper transferi bu hafta içinde tamamlanacak.

        ŞOK KARAR: ADEM LJAJİC KADRO DIŞI
        Beşiktaş'ın yönetiminden dün şok bir karar geldi... Performansı beklentilerin çok altında kalan ve Sergen Yalçın'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Artık takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek olan Sırp yıldız iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak. Eğer teklif gelmezse Ljajic'in sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

        TEIXEIRA İLK KEZ İDMANDA
        Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira karantina süresinin bitmesinin ardından takıma katıldı. Dün ilk kez idmana çıkan Brezilyalı futbolcu neşeli tavırları ile dikkatleri üzerine çekti. Henüz fiziki açıdan iyi durumda olmayan Teixeira'nın Gaziantep deplasmanında kadroda olması beklenmiyor.

        ÜMRANİYE 3 ATTI 3 ALDI
        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor sezonun ilk maçında sahasında Ümraniyespor'a 3-0 yenilerek şok yaşadı. 5. dakikada Del Valle, 59. dakikada Ercan Coşkun ve 68. dakikada Oğuz Gürbulak'ın golleri konuk ekibe galibiyeti getirdi. Kocaelispor'dan Atilla, Ümraniye'den ise Yusuf Emre ve Vrsajevic kırmızı kart gördü.

            SADIK MALATYASPOR'A
            Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ın F.Bahçe ile sözleşmesini fesh etmesini bekliyor.

            SERDAR DURSUN'UN KIRIĞI VAR!
            F.Bahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığının tespit edildiğini açıkladı. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler'de Yunan yıldız Pelkas ve Ekvadorlu Valencia sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyememişti. Kanarya sezona şanssız bir giriş yaptı.

            OZAN TUFAN WATFORD YOLUNDA
            F.Bahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermediği Ozan Tufan, İngiliz ekibi Watford ile görüşmelerini sürdürüyor. Takımda yedek kaldığı için moralsiz olan milli yıldızın da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Transfer kısa süre içinde netleşecek. Portekizli teknik adam Pereira, Ozan Tufan'ı sistemine uymadığı ve formsuz olduğu gerekçesiyle ilk 11'e yazmıyor.

                MESUT ÖZİL DÜNYA BASININDA
                Mesut Özil'in ligdeki ilk golü dünya basınında yankı uyandırdı. İngiliz, İtalyan ve Alman medyası, "Taraftarı olduğu kulüpte ilk golü" gibi başlıklar kullandı.

                TURKCELL GRANFONDO'YA REKOR KATILIM BEKLENİYOR
                Turkcell, ülkemizdeki bisiklet yarışlarına yeni bir soluk getiren Turkcell GranFondo Serisi'nin 2. ayağında bu kez bisikletseverleri İzmir'de buluşturuyor. Turkcell GranFondo İzmir yol bisiklet yarışı, İzmir Valiliği'nin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Yarışta 20'den fazla ülkeden binlerce amatör ve profesyonel bisikletçi rekor katılımla pedal çevirecek.

                BAŞAKŞEHİR'DE RAFAEL GÖNDERİLDİ
                Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Rafael ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 1 sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

                    ORLANDO MAGİC'E KARŞI 13 SAYIYLA OYNADI
                    NBA'de Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Orlando Magic ile oynadıkları hazırlık maçında "double double" yaptı. Magic'e 89-76 kaybettikleri mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 23 dakika 51 saniye süre alan Alperen, 13 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

                    MÜTHİŞ SERİYİ KONYA BİTİRDİ
                    Süper Lig'in iddialı takımlarından Sivasspor sahasında Konyaspor'a 1-0'la boyun eğdi. Böylece Yiğido'nun resmi karşılaşmalardaki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti. 88. dakikada sahneye çıkan Sokol Cikalleshi, Konyaspor'u öne geçirdi: 0-1. Kalan dakikalarda skor değişmeyince konuk ekip 3 puanın sahibi oldu.
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