Red Bull Formulaz başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BEŞİKTAŞ İKİLİ OYNUYOR!

Transfer sezonunda bir çok mevkide istediğini elde etmeyi başaran Beşiktaş, takımdan ayrılan Montero'nun yokluğunu duldurmak için stoper arayışlarına devam ediyor. Denswil transferinde hem oyuncu hem de kulübü Bologna ile ciddi mesafe kaydeden Siyah-Beyazlılar B.Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng ile de bir görüşme yaptı. Stoper transferi bu hafta içinde tamamlanacak.