Fenerbahçe taraftarı, Zenit'te kadro dışı kalan Artem Dzyuba için kampanya başlattı

Fenerbahçe golcü transferi için yoğun mesai harcarken taraftardan da atak geldi... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zenit'te kadro dışı kalan yıldız golcü Artem Dzyuba için harekete geçti. Taraftarlar, 'Come to F.Bahçe' kampanyası başlatarak Rus santrforu mesaj yağmuruna tuttu. Bu arada F.Bahçe için İskoç ve İspanyol medyasından da golcü iddiaları gündeme geldi. İskoçlar, G.Rangers'ın golcüsü Morelos'u Fenerbahçe'ye yazarken İspanyollar ise Alaves'den Lucas Perez'i gündeme taşıdı.